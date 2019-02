Fragen an Frankenwaldklinik

Ingrid Neder-Guth fragte bei einer Tagung der Frauenliste nach, warum viele junge Ärzte die Frankenwaldklinik nach kurzer Zeit wieder verlassen: "Liegt es daran, dass sie ihre gewünschte Facharztausbildung in Kronach nicht voranbringen können? Warum haben die Chefärzte keine Weiterbildungsermächtigung? Hat das Management der Frankenwaldklinik kein Interesse, ihren Ärzten dies zu ermöglichen und sie damit in Kronach an der Klinik zu halten?" Die Frauenliste sieht hier dringenden Handlungsbedarf, zumal die Sorge um die Klinik in der Bevölkerung immer häufiger thematisiert werde.

Die Kreisrätinnen Petra Zenkel-Schirmer, Hedwig Schnappauf und Maria Gerstner besuchten 2018 den Frauennotruf Coburg, den der Landkreis Kronach zu 15 Prozent mitträgt. Um die Arbeit des Notrufs vorzustellen, hat die Frauenliste beantragt, Anni Schumann-Demetz und Karin Burkhardt-Zesewitz vom Verein "Keine Gewalt gegen Frauen" in den Kreistag einzuladen. Die Stadträtinnen Beate Schmidt und Hedwig Schnappauf aus Teuschnitz stellten ihre Werbeaktion für 2020 vor. Diese hat das Ziel, neue Frauen für den Stadtrat Teuschnitz zu gewinnen.

Petra Zenkel-Schirmer berichtete von der Tagung zum "Lucas-Cranach-Campus Kronach" in Kloster Banz. Dort befassten sich Vertreter von Hochschulen und Wirtschaftsunternehmen sowie Politiker mit der Frage, wie es gelingen könnte, den Campus wirtschaftlich zu betreiben.

Am 17. Mai wird der "Goldene Apfel" in der Synagoge an zwei Frauen verliehen, die lange Zeit mit besonderem Einsatz ehrenamtlich tätig waren. Flyer zum internationalen Frauentag am 8. März liegen im Landratsamt aus. Die Klausurtagung soll am 6. April stattfinden. red