In Großbritannien hat die Anti-Europa-Kampagne der UKIP maßgeblich zum Ergebnis des Brexit-Referendums beigetragen. In Spanien streben katalanische Nationalisten nach Unabhängigkeit. In Polen stellt die Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) europäisches Recht und europäische Werte infrage. In vielen Teilen Europas sind nationalistische Rhetorik und europafeindliche Politik auf dem Vormarsch.

Wie viel Nationalismus verträgt die Europäische Union? Diese Frage wird am Dienstag, 26. Februar, in Erlangen gestellt. Gemeinsam mit der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, der Europäischen Akademie Bayern und der Vertretung der Europäischen Kommission in München lädt die Akademie für Politische Bildung zum öffentlichen Diskussionsabend ein. Im Senatssaal der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Kollegienhaus, 1. Stock, Universitätsstraße 15) geben ab 17.45 Uhr drei Europa-Experten in ihren Länderanalysen Einblicke in die aktuelle Situation in Großbritannien, Spanien und Polen. "Fragen an Europa" richtet sich an alle interessierten Bürger. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung bis Montag, 25. Februar, per E-Mail an christina.gibbs@stmuk.bayern.de wird gebeten. red