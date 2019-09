Fragen an den Diplomaten

Wie sieht Deutschlands Rolle auf der weltpolitischen Bühne aus? Was kann Deutschland für den europäischen Zusammenhalt beitragen? Was man schon immer über Außenpolitik wissen wollte, das können Interessierte den Diplomaten Andreas Kindl am Donnerstag, 26. September, um 19 Uhr fragen. Im Rahmen der Internationalen Woche des Landkreises Bamberg findet dieser spannende Talk im Planungs- und Steuerungszentrum der Sparkasse Bamberg, Carl-Meinelt-Straße 10, statt. Andreas Kindl ist aktuell Beauftragter für Strategische Kommunikation im Auswärtigen Amt. Seine Auslandsstationen waren Tunis, Tel Aviv, Masar-e-Scharif und Brüssel, zuletzt war er Botschafter im Jemen. Der Eintritt ist frei. Anmeldung erbeten unter www.sparkasse-bamberg.de/ticketshop. red