Der Verein Fränkischer Theatersommer/Landesbühne Oberfranken veranstaltet am Sonntag, 28. Juli, in Ebermannstadt fränkisches Mundartkabarett unter dem Titel "Addraktiver Middfünfziger sucht ...". Spiel, Text und Regie sind von Rainer Dohlus. Veranstaltungsort ist der Garten am Bürgerhaus, Bahnhofstraße 5. Einlass ist um 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Zum Programm: Gar schwer hat es der Mann im post-emanzipatorischen Zeitalter, wenn er um ein Weib wirbt. Vorbei sind die Zeiten, in denen Mann mit einem PS-Boliden oder einem dicken Geldbeutel bei der holden Weiblichkeit punkten konnte. Nicht einmal ein Doktortitel hilft mehr, denn den hat sie sich durch Fleiß längst selbst erworben.Was tun? Zeit, dem Mann im 21. Jahrhundert mit Rat und Tat unter die Arme zu greifen.

Karten: Vorverkauf 16 Euro, Abendkasse 18 Euro, ermäßigt 13 Euro, Vorverkauf bei der Touristinfo Ebermannstadt, Telefon 09194/506-40. red