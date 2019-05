Fränkisches mit dem Heimatverein

Ein Schwerpunkt im Veranstaltungskalender des Heimatvereins in diesem Jahr gilt den Besonderheiten der fränkischen Mundart und den Eigenheiten der fränkischen Mentalität. Nach dem gelungenen Auftritt des Nürnberger Mundartexperten Jürgen Leuchauer vor vier Wochen findet am Donnerstag, 23. Mai, um 19.30 Uhr im Steinweg ein öffentlicher Gesprächsabend zum Thema "Fränkische Begriffe und Redensarten" statt. Alle, denen das Fränkische am Herzen liegt oder die alte Begriffe aus ihrer Kinderzeit und Jugend beitragen können, sind eingeladen. gä