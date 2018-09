Fränkisches Kirchenkabarett

Am Freitag, 21. September, um 19.30 Uhr ist "FKK - das Fränkische Kirchenkabarett" in der Matthäuskirche in Buttenheim mit seinem Programm "Hiob Reloaded" zu Gast. Vier fränkische Pfarrer - Helmut Spät aus Bad Windsheim, Klaus Lindner aus Dombühl, Richard Tröge aus Pegnitz und Alexander Seidel aus Wilhelmsdorf - erlauben ihrem Publikum einen Einblick in die alltäglichen Abenteuer des kirchlichen Lebens. Im aktuellen Programm präsentieren die vier Kabarettisten die Geschichte des fränkischen Pfarrers Gottlieb Hiobson. Von einem auf den anderen Tag misslingt ihm alles: Die Kirche bleibt leer, im Kindergarten gibt es Streit, und die Diskussionen mit seltsamen Brautpaaren rauben ihm den letzten Nerv. Karten gibt es bei "Schreiben und Basteln Hofmann" in Buttenheim und an der Abendkasse. Der Abend bildet den Auftakt für das Festprogramm zur Matthäuskirchweih der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Hirschaid-Buttenheim an diesem Wochenende. red