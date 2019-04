Fränkisches Häschen?!

Jeden Donnerstag können alle mitraten auf der Facebookseite von gemeinde.inFranken.de. Gesucht wird immer der Name einer Gemeinde in Franken - anhand eines Rätselbildes!



Lösung

Die richtige Lösung des Rätsels von Donnerstag, den 18. April 2019 ist HASLOCH.

Hasloch ist eine gemütliche Gemeinde im unterfränkischen Landkreis Main-Spessart. Der 5 Sterne Main-Radweg, der in Kulmbach startet und in Mainz endet, führt direkt bei der Gemeinde Hasloch vorbei. Auch für Wanderbegeisterte ist Haloch mit seinem Ortsteil Hasselberg, die perfekte Anlaufstelle für ausgedehnte Wandertouren durch den Spessart.

Außerdem sehenswert ist das Kurtz Esra Hammermuseum. Die Ausstellung zeigt über 240 Jahre Industriegeschichte der Firma Kurtz Esra. An Mitmachstationen kann man selbst aktiv werden und herausfinden, wie man Wasserkraft reguliert oder wie eine Radio-Schaltung gelötet wird.

Gewinner

30 fleißige Rätsler haben auf der inFranken.de Facebookseite mitgemacht - wir freuen uns sehr über eure Lösungen!

Unter den korrekten Antworten wurde der Gewinner ausgelost: Nutzerin "Tanja Marr" hat die gemeinde.inFranken.de -Einkaufstasche gewonnen. Herzlichen Glückwunsch! Die Gewinnerin möge ihre Adresse bitte in einer persönlichen Nachricht bei Facebook an gemeinde.inFranken.de oder per E-Mail an m.bolkart@infranken.de schicken, damit der Gewinn zugesendet werden kann. (Die persönlichen Daten werden ausschließlich zur Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und anschließend gelöscht.)

Für alle, die diese Woche leider nicht gewonnen haben: Nächste Woche wird wieder gerätselt! Wir freuen uns schon! :)