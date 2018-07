Fränkisches Flair im Rossini-Saal

Regionale Ensembles



Der nächste Fränkische Heimatabend findet am Montag, 23. Juli, statt.Vier regionale Ensembles zeigen den Zuschauern unter der Moderation von Gabi Kanz interessante Einblicke in die fränkische Kultur: Die Grettscher Musik, die Kaufmannsware sowie der Grettscher Dreigesang sorgen mit typischen Volksliedern für gute Stimmung.Traditionelle fränkische Tänze präsentiert die Rhönklub-Volkstanzgruppe Bad Kissingen . Der Abend beginnt um 19.30 Uhr.Eintrittskarten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, Tel.: 0971/804 84 44 oder per E-Mail unter kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich.