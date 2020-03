Nach der oberfränkischen Meisterschaft vor zwei Wochen in Bayreuth, bei der der Jugendschautanz sich den Meistertitel sichern konnte, stand an diesem Wochenende die fränkische Meisterschaft im karnevalistischen Tanzsport in Veitshöchheim an. Auch hier holten sich die sechs- bis zehnjährigen "Roboter" der Effect's zum zweiten Mal in Folge den fränkischen Meistertitel.

Wegen einiger Ausfälle in der Mannschaft mussten im Freitagstraining noch Aufstellungen geändert und Schritte umgelernt werden. Trotz dieser widrigen Vorbedingungen präsentierten die Tänzerinnen voller Energie und Ausdruck ihren Schautanz "Schraube locker, oder was?" und konnten die Punkte von der oberfränkischen Meisterschaft halten und sich einen weiteren Titel sichern, teilt die Tanzsportgarde mit.

Die Jugendgarde ging in der laufenden Session zum letzten Mal an den Start und zum ersten Mal tanzten alle Mädchen der Gardemannschaft. Die Aufregung war daher groß, aber die Mädchen meisterten ihren Auftritt souverän und freuen sich nun auf die Galaveranstaltung "Effect's & more" am 28. März in der HUK-Coburg-Arena, wo sie gemeinsam mit der Junioren- und der Ü 15-Mannschaft auf der Bühne stehen werden.

Auch das Jugend-Tanzmariechen Alexandra Pfeuffer ging in Veitshöchheim an den Start. Zum ersten Mal zeigte sie den mitgereisten Fans ein neugelerntes akrobatisches Element, den Rückwärtsbogengang. Dieser klappte perfekt, nur war sie leider von sich so überrascht, dass sie die weiteren Schritte vergaß und ihren Auftritt abbrechen musste. Auch sie bereitet sich mit den anderen Solistinnen auf "Effect's & more" vor. In zwei Wochen fahren die Effect's mit vier Qualifikationen nach Trier zur süddeutschen Meisterschaft. Bis dahin wird im Training an der Perfektionierung der Tänze gearbeitet. red