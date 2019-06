Einen fränkischen Nachmittag veranstaltet die Dorfgemeinschaft Thundorf am Sonntag, 9. Juni, ab 15 Uhr in der Festhalle. Dabei spielen die "Rhöner Rucksackmusikanten" auf. Das Ende ist für 19 Uhr vorgesehen. Dabei sind in der Festhalle noch Karten für den Kabarettabend mit Wolfgang Krebs am Sonntag, 14. Juli, im Festzelt des TSV Thundorf erhältlich. sek