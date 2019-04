Fränkischer James?!

Jeden Donnerstag können alle mitraten auf der Facebookseite von gemeinde.inFranken.de. Gesucht wird immer der Name einer Gemeinde in Franken - anhand eines Rätselbildes!



Lösung

Die richtige Lösung des Rätsels von Donnerstag, den 11. April 2019 ist BURGOBERBACH.

Burgoberbach ist eine gemütliche Gemeinde im mittelfränkischen Landkreis Ansbach. Die Gemeinde liegt zwischen der Regierungshauptstadt Ansbach und dem fränkischen Seenland. Die Gemeinde legt viel Wert auf eine gesunde Natur mit aktiver Artenvielfalt und engagiert sich beispielsweise gegen das Bienensterben. Der Arbeitskreis "Blühende Landschaft Westmittelfranken" beschäftigt sich intensiv mit Möglichkeiten das Artensterben zu stoppen und lädt Einwohner und Interessierte zu Infoabenden und Projekten ein. Ein weiteres interessantes Projekt ist das Hortus Insectorum, welches sich in unmittelbarer Nähe von Burgoberbach befindet und innerhalb einer Führung besichtigt werden kann.

Gewinner

21 fleißige Rätsler haben auf der inFranken.de Facebookseite mitgemacht - wir freuen uns sehr über eure Lösungen!

Unter den korrekten Antworten wurde der Gewinner ausgelost: Nutzerin "Stefanie Weigand" hat die gemeinde.inFranken.de -Einkaufstasche gewonnen. Herzlichen Glückwunsch! Die Gewinnerin möge ihre Adresse bitte in einer persönlichen Nachricht bei Facebook an gemeinde.inFranken.de oder per E-Mail an m.bolkart@infranken.de schicken, damit der Gewinn zugesendet werden kann. (Die persönlichen Daten werden ausschließlich zur Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und anschließend gelöscht.)

Für alle, die diese Woche leider nicht gewonnen haben: Nächste Woche wird wieder gerätselt! Wir freuen uns schon! :)