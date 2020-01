Fränkischer Abend mit Mundartautor Schmitt

Einen fränkischen Abend mit dem Mundartautor Reinhold Schmitt und den Effeltricher Musikanten bietet die Volkshochschule am Freitag, 31. Januar, an. Die Lesung mit Konzert beginnt um 19 Uhr im Kulturraum St. Gereon in Forchheim. Der Vorverkauf (10 Euro) läuft in der "Bücherstube an der Martinskirche".