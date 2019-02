Fränkische Zellen?!

Jeden Donnerstag können alle mitraten auf der Facebookseite von gemeinde.inFranken.de. Gesucht wird immer der Name einer Gemeinde in Franken - anhand eines Rätselbildes!



Die richtige Lösung des Rätsels von Donnerstag, den 21. Februar 2019 ist KIRCHZELL .

Der Markt Kirchzell liegt im unterfränkischen Landkreis Miltenberg und ist das zu Hause von etwa 2500 Einwohnern. Im 8. Jahrhundert hieß der Markt noch "Celle" - da dort aber die erste und einzige Pfarrkirche stand wurde die Vorsilbe "Kirch" hinzugefügt und etwa seit dem 15. Jahrhundert ist der Markt unter dem Namen Kirchzell bekannt. Kirchzell ist flächenmäßig die größte Gemeinde im Landkreis und zudem einen sehr großen Waldbestand. Die Gemeinde bewirtschaftet allein 1.300 ha und deshalb ist auch der Beruf des Waldarbeiters sehr gefragt. Die Kirchzeller "Zapfenpflücker" sind sogar über die Grenze von Deutschland heraus bekannt.

Die waldreiche Umgebung lädt förmlich dazu ein, viel Zeit in der Natur zu verbringen und die Natur bei einer Wanderung oder einem ausladenden Spaziergang zu genießen. Außerdem gibt es in Kirchzell einen beliebten Campingplatz auf dem sich Gäste aus aller Welt wohlfühlen können.

