Fränkische Weihnacht

Die Kirchengemeinde lädt ein zur "Fränkischen Weihnacht" am Sonntag, vierten Advent, in die Muggendorfer Laurentiuskirche. Das vorweihnachtliche Singen und Musizieren ist sehr beliebt und findet alle zwei Jahre statt. Die Mitwirkenden sind die Singgruppe St. Stephan Moggast, "Mix-dur" Kunreuth, der Michaelischor Streitberg, der Gesangverein Harmonie Muggendorf, der Posaunenchor Muggendorf und die Dekanatskantorin Anne Barkowski. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr. Der Hauptgottesdienst am Sonntagmorgen entfällt.