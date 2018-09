Fränkische Schweiz ist das Ausflugsziel

Die Tagesfahrt des örtlichen Frankenwaldvereins führt am Sonntag, 9. September, in die Fränkische Schweiz. Zunächst wird mit Bus das Schloss Fantaisie in Eckersdorf bei Bayreuth angesteuert. Danach geht es nach Pottenstein zur Mittagspause, bei der auch das Scharfrichtermuseum besucht werden kann. Höhepunkt ist die Fahrt mit der Dampflok der "Fränkische-Schweiz-Bahn" zwischen Behringersmühle und Ebermannstadt. Auf der Heimreise wird in Würgau im Brauereigasthof Hartmann eingekehrt. Wenige Plätze sind noch frei.Anmeldungen nimmt Reiseleiter Gerd Schramm unter Tel 09262/1321 entgegen. Auch Nichtmitglieder sind willkommen. red