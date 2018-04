LKR Forchheim 10.04.2018

Fränkische Schweiz im BR Fernsehen

Das BR- Fernsehen macht am 22. April ab 19.15 Uhr in seiner Sendung "Von Kellerbier und Fleck - Brauereigasthöfe in der Fränkischen Schweiz", unter anderem Halt in Oberailsfeld, Steinfeld, Geisfeld un...