Fränkische Schweiz heute im Bayerischen Fernsehen

Am Donnerstag, 25. April, sendet das Heimatmagazin "Wir in Bayern" im Bayerischen Fernsehen einen Beitrag aus der Fränkischen Schweiz über die in voller Pracht erblühten Kirschbaumlandschaft (im Bild Kirschbäume bei Oberehrenbach). Zahlreiche Urlauber lockt der Kirschblütenzauber in die Region. In Seidmar bietet Familie Pfefferle Ferienwohnungen an. Das Heimatmagazin hat eine Berliner Familie, die hier untergekommen ist, auf ihrer Erkundungstour durch die Streuobstwiesen von Kirschbäuerin Walburga Förtsch und nach Leutenbach zu Brennmeisterin Anni Reichold zur Kirschwasserverkostung begleitet. Das Magazin "Wir in Bayern" sendet von Montag bis Freitag zwischen 16.15 und 17.30 Uhr Geschichten aus und über Bayern. Drohnenfoto: Carmen Schwind