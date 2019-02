Fränkische Schweiz als Weltnaturerbe?

Zum Bericht "Artenvielfalt: CSU fordert Landkreis-Verwaltung auf, Vorbild für die Bürger zu sein" vom 25. Februar hat die "Bürgerinitiative pro Wiesenttal ohne Ostspange" (Biwo) eine Stellungnahme abgegeben.

Demnach habe es das Volksbegehren "Rettet die Bienen" möglich gemacht, dass sich auch die CSU für Naturschutz und Artenerhalt einsetze. Besonders erfreulich sei, dass nun die CSU unverzüglich eigene Maßnahmen zum Erhalt der Artenvielfalt vor Ort prüfen lassen beziehungsweise umsetzen wolle.

"Balsam für Naturschutz"

"Alle Forderungen sind Balsam für den Naturschutz und berechtigt. Ein jahrzehntelanges Anliegen des Bundes Naturschutz scheint nun in Gemeinsamkeit verwirklicht werden zu können", heißt es von der Biwo.

Im Kreise Gleichgesinnter zur Erfüllung des Volksbegehrens der Artenvielfalt gehe es nun um das Anlegen von Blühflächen, eine Förderung dafür, die Außenflächen in den Schulen insektenfreundlich zu gestalten, Gräben an Landkreisstraßen nicht mehr so häufig zu mähen sowie darum, den Landrat aufzufordern, Verhandlungen mit Gemeinden zu führen für eine einheitliche Verfahrensweise bei der Bewirtschaftung gemeindeeigener Grundstücke und der Pflege von Straßen-Begleitgrün. Außerdem sei eine Abstimmung mit den Straßenbaulaststrägern für Pflegemaßnahmen beim Straßen-Begleitgrün wünschenswert. Wohlwollend kommentiert die Biwo auch die Forderung der CSU, kein Glyphosat (Unkrautvernichtungsmittel) bei der Bewirtschaftung von Landkreisflächen zu verwenden.

Die Biwo ihrerseits schlägt vor, die Gartenbauvereine und den Kreisgartenverband des Landkreises Forchheim mit ins Boot zu nehmen, um Vorgärten, Gärten und Balkone so zu gestalten, dass der Landkreis "ein bunter, blühender, ein Paradiesgarten für Flora, Fauna und Landschaft wird".

Die Krönung wäre, mit allen politischen Fraktionen des Landkreises einig zu sein, bei der Unesco die Aufnahme der Fränkischen Schweiz als Weltnaturerbe zu beantragen. Die Voraussetzung dazu wäre in vielfältiger Art vorhanden. red