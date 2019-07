Fränkische Rundtänze bei der VHS

Die Volkshochschule (VHS) Haßberge bietet in der "Alten Schule" in Horhausen (Thereser Straße 9) einen Grundkurs "Fränkische Rundtänze" an. Getanzt werden unter anderem Walzer, Rheinländer, Schottisch, Dreher, Weidenberger Francaise sowie Figurentänze. Der Kurs findet ab 14. Juli an acht Abenden jeweils sonntags ab 19 Uhr statt. Der Sonderkurs "Weidenberger Francaise" läuft an den Sonntagen 18. und 25. August sowie 1. und 8. September jeweils ab 19 Uhr, ebenfalls in der alten Schule in Horhausen. Anmeldungen sind erbeten unter Telefon 09521/94200. red