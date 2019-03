Fränkische Passion in der Klosterkirche

Der "Viergesang" der Klosterchors St. Anton lädt ein zu einer Fränkischen Passion am kommenden Sonntag, 31. März, um 16 Uhr in der Forchheimer Klosterkirche. Edwin Dippacher liest seine Fränkische Passion nach Matthäus in fränkischer Mundart. Es singt der Klosterchor "Viergesang", es musiziert die Familienmusik Schreyer. Der Eintritt ist frei. red