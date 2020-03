Fränkische Kunst kehrt heim

Am gestrigen Sonntag wurden in der Fränkischen Galerie in Kronach feierlich zwei neue Gemälde des wohl berühmtesten Sohnes der Stadt enthüllt: Lucas Cranachs "Salome mit dem Haupt Johannes des Täufers" und "Madonna mit dem Kind und den Weintrauben". Die mit Öl auf Holz gemalten Tafelbilder können nun in Kronach bestaunt werden.

Bereits Mitte vergangenen Dezember wurde klar, dass die Fränkische Galerie als Zweigmuseum des Bayerischen Nationalmuseums die beiden Werke als Dauerleihgaben erhält. Zu diesem besonderen Ereignis fanden sich Kronachs Bürgermeister Wolfgang Beiergrößlein und seine Gäste im neuen Zeughaussaal der Festung Rosenberg ein, um vor zahlreichen Vertretern der Politik, Kunst und Kultur die bedeutenden Werke erstmals zu präsentieren.

Nachdem das Ensemble für Alte Musik der Berufsfachschule für Musik Oberfranken die Gäste mit stilechten Melodien der Renaissance eingestimmt hatte, begrüßte Beiergrößlein die zahlreichen Gäste: "Mit den beiden neuen Cranach-Werken kommt fränkische Kunst heim". Unter den Ehrengästen waren auch Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz und der Lucas-Cranach-Beauftragte der Stadt Kronach, Dietmar Lang.

Videobotschaft von Markus Söder

Beiergrößlein machte deutlich, wie stark und engagiert das Erbe Cranachs durch verschiedene Vereine und Stiftungen in Kronach bewahrt wird, und nannte unter anderem den Kunstverein, den Lucas-Cranach-Arbeitskreis und die zahlreichen Gästeführer, die Besuchern von nah und fern die fränkische Kultur vermitteln.

Im Anschluss teilte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder per Videobotschaft den Anwesenden mit, wie wichtig es sei, die Kulturidentität der jeweiligen Regionen zu wahren, und betonte die Wichtigkeit des Vorhandenseins solcher großartigen Werke direkt in Kronach. Dem schloss sich Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz an. Sie ist sich sicher, dass viele Kunstliebhaber die beiden neuen Cranachs bestaunen werden wollen, und betonte, dass attraktive kulturelle Angebote fernab der Metropolen dringend notwendig seien. Die Gemälde stammen aus den Beständen des Bayerischen Nationalmuseums und der Alten Pinakothek in München.

Auch Lucas-Cranach-Beauftrager Dietmar Lang war sich sicher: "Die neuen Bilder werden Fachleute sowie Interessierte animieren, nach Kronach zu kommen". Schließlich brachte der Generaldirektor des Bayerischen Nationalmuseums, Frank Matthias Kammel, dem Publikum die beiden Neuzugänge für die Fränkische Galerie etwas näher. Franken war in der Spätgotik und der Renaissance eine Hochburg der Kunst und trug maßgeblich zu ihrer Entwicklung bei: Albrecht Dürer in Nürnberg sei hierbei neben Lucas Cranach dem Älteren in Kronach nur ein bekanntes Beispiel von vielen bedeutenden fränkischen Künstlern.

Mit den beiden neuen Gemälden kommen Tafelbilder nach Kronach, die in den frühen 1520er Jahren entstanden sind, welche den künstlerischen und wirtschaftlichen Höhepunkt in Cranachs Schaffen datieren. Der 1472 in Kronach geborene Künstler war Herr über eine große Werkstatt mit vielen Lehrlingen und verfügte neben massenhaften Aufträgen auch über kaufmännisches Geschick und Kontakte zu namhaften Größen der Geschichte, wie etwa Martin Luther und Philipp Melanchthon.

Nach dem Festakt wurden die beiden Werke nacheinander an ihrem neuen Platz im zweiten Stock der Fränkischen Galerie von ihrem schwarzen Umhang befreit. Das erste der beiden, "Salome mit dem Haupt Johannes des Täufers" stellt ein berühmtes Motiv des späten 15. Jahrhunderts dar. Salome wird für einen Tanz vor Herodes Antipas mit einem Wunsch belohnt. Auf Drängen ihrer Mutter wünscht sie sich das Haupt des Bußpredigers, der ihrer Mutter schon lange ein Dorn im Auge war. Das Werk verkörpert die Huldigung der weiblichen Schönheit und eine Art Nervenkitzel, der entsteht, wenn sich die Frau durch ihre List und Sinnlichkeit über die Macht des Mannes hinwegsetzt. Als Motiv der sogenannten "Weibermacht" ist die Kronacher Variante von Salome eines der frühesten ihrer Art.

Gemälde ergänzen Sammlung

Der zweite Neuzugang "Madonna mit dem Kind und den Weintrauben" zeigt Maria mit dem Jesuskind, die Weintrauben verweisen symbolisch auf die bevorstehende Passion Christi. Das Bild enthält für die Renaissance typische Elemente, wie etwa die Dreieckskomposition, kleine Engel, im Fachbegriff "Putti", und den Ausblick in eine weite Landschaftskulisse hinter den Figuren.

"Wir haben das Glück, mit den neuen Tafelbildern zwei weitere qualitativ hochwertige Cranachs ausstellen zu können. In beiden Bildern erfasst der Betrachter sofort das leuchtend rote Karnat und die detailgetreue Darstellung der Haut und der Kleidung als bekannte Cranach-Merkmale", erklärt Museologe Alexander Süß. "Mit der Madonna zieht das einzige katholische Bildmotiv in die Galerie ein. Es ergänzt unsere vorhandenen Cranach-Werke. So können wir den Besuchern einen Querschnitt von Cranachs berühmten Bildmotiven bieten".