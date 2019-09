Fränkische Kultur in Horsdorf erleben

Kunstvolle Fachwerkhäuser, regionale Handwerkstraditionen und fränkische Spezialitäten - die Orte im Lautergrund stecken voller Geschichte und Geschichten. Deshalb werden Horsdorf und Loffeld zum Mittelpunkt der geführten Erlebnistour der Tourismusregion Obermain-Jura am Sonntag, 20. Oktober. Los geht's um 10 Uhr in Horsdorf am Wanderparkplatz (Am Baumfeld), hinauf zum Morgenbühl. Die sechs Kilometer lange Rundtour führt hinab nach Loffeld, wo Geografin Doris Philippi bei einem Dorfrundgang die Wanderer einführt in vergangene Baukunst und Handwerk. Anschließend lädt Genussbotschafterin Adelgunde Gagel zu fränkischen Köstlichkeiten in die "Alte Schule" ein. Für Rückfragen steht Jennifer Thiem (Telefon 09571/18573, jennifer.thiem@landkreis-lichtenfels.de) zur Verfügung. red