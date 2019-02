Fränkische Krimi-Rallye

Im Baunacher Bürgerhaus und in der Synagoge Reckendorf findet am morgigen Freitag um 19 Uhr eine Krimi-Rallye mit drei fränkischen Autoren statt. Die Kriminacht bietet nicht nur Einblicke ins finstere Milieu, sondern auch beste Unterhaltung und herzhafte Lacher. Helmut Vorndran, Harry Luck und Volker Backert stellen Schmankerl aus aktuellen Werken vor. Die drei Krimi-Autoren reisen reihum zu den beiden Veranstaltungsorten. Das Publikum kann sitzen bleiben. Tickets können unter der Rufnummer 09544/9846777, beim BVD, der Sparkasse Reckendorf oder an den Abendkassen erworben werden. red