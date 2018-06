Fränkische Gassenhauer im Garten

Typisch fränkisch



Wer persönliche Atmosphäre genießen will, wer es liebt, verborgene Schätze zu finden, und wer sich für die Geschichte im Kleinen interessiert, der ist bei Anita Hofmann in Partenfeld goldrichtig. In ihrem Haus in dem Thurnauer Ortsteil hat sie unter dem Titel "Nachttopf auf Spitze" ein interessantes und mit viel Liebe und Herzblut gestaltetes Museum geschaffen.Hin und wieder finden im Innenhof des Museums unter dem Titel "Partenfelder Hofmusik" auch Konzerte statt. So wie jetzt wieder mit den " Kulmbocher Stollmusikanten ".Die fünf Musiker unterhielten die Gäste mit zünftiger, lustiger und einfach typisch fränkischer Musik. Roland Schaller und Jürgen Friedrich sangen Lieder wie "Die Madla vo Leucha" und andere launige Stücke.Besonders stolz sind die fünf Männer darauf, dass sie handgemachte Musik ohne Verstärker machen. Selbst der Gesang kommt ohne künstliche Verstärkung aus. "Wir kommen, setzen uns hin und spielen", so fasst es Jürgen Friedrich, der für sein Klarinettenspiel bekannt ist, zusammen.Die "Kulmbacher Stollmusikanten" haben sich bereits in Funk und Fernsehen über die Region hinaus ihre Lorbeeren verdient. Sogar auf dem Oktoberfest haben sie schon gespielt. In Partenfeld treten sie natürlich ob der Atmosphäre besonders gerne auf.Und deshalb kommen sie auch noch ein zweites Mal in diesem Sommer: Am 26. August werden sie wieder ab 17 Uhr zu Gast sein. Schon in zwei Wochen gibt es ein weiteres Konzert im Rahmen der "Hofmusik". Am 15. Juli kommt der "Saxophon- und Klarinetten-Bernd" nach Partenfeld. Am 16. September um 17 Uhr werden die "Schokothaler" Gassenhauer aus der guten alten Zeit spielen.Das Museum "Nachttopf auf Spitze" ist in den Sommermonaten samstags, sonntags und an Feiertagen von 13 bis 17 Uhr geöffnet.