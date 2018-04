Fränkische Baumstämme?!

Jeden Mittwoch können sind alle zum Rätseln aufgefordert. Auf der Facebookseite von gemeinde.inFranken.de wird anhand eines Bilderrätsels der Name einer fränkischen Gemeinde gesucht.

Lösung

Die richtige Lösung des Rätsels von Mittwoch, den 11. April 2018 ist HOLZKIRCHEN. Die unterfränkische Gemeinde liegt im Landkreis Würzburg. Das dort gegründete Kloster Holzkirchen beeindruckt durch ein tolles Kuppeldach mit aufwändigen Malereien. Das Anwesen des Klosters wird seit 2003 unter dem Namen Benediktushof als Zentrum für Meditation und Achtsamkeit genutzt.

Gewinner

41 fleißige Rätsler haben teilgenommen, fast alle lagen dabei mit dem unterfränkischen Holzkirchen im Landkreis Würzburg richtig . Unter den korrekten Lösungen wurde der Gewinner ausgelost: Nutzerin "Romy Schmiedl" hat die gemeinde.inFranken.de-Einkaufstasche gewonnen. Herzlichen Glückwunsch und danke an alle anderen fürs mitknobeln! Die Gewinnerin möge ihre Adresse bitte in einer persönlichen Nachricht bei Facebook an gemeinde.inFranken.de oder per E-Mail an m.bolkart@infranken.de schicken, damit der Gewinn zugesendet werden kann.

"Rätselhafte Ortsnamen" - Wie geht's weiter?

Das nächste Ortsnamenrätsel wird am Mittwoch, den 18.April um 8 Uhr bei Facebook veröffentlicht. Dann können erneut alle ihrer Kreativität und ihr Rätselgeschick unter Beweis stellen. Zu gewinnen gibt es natürlich auch wieder was - wir freuen uns schon!