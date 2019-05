Die Regierung von Oberfranken lädt zu einer baumkundlichen Führung im Gebiet der Marktgemeinde Ebensfeld ein. Die Führung am Donnerstag, 9. Mai, beginnt um 17 Uhr. Treffpunkt ist in der Ortsmitte von Messenfeld. Die Führung gehört zum Biodiversitätsprojekt "Fränkisch verwurzelt - Prägende Bäume in unserer Kulturlandschaft" der Regierung von Oberfranken. Während der einfachen Rundtour werden neben dem Projekt vor allem auch bedeutende "Grüne Landmarken" wie markante Einzelbäume, Baumreihen, Alleen und Streuobstbestände vorgestellt. Dabei werden ihre naturschutzfachlichen, kulturgeschichtlichen sowie landschaftsbildprägenden Eigenschaften erläutert. Die Führung hat eine Länge von rund zwei Kilometern und dauert etwa 1,5 Stunden. Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich. red