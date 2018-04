Fränkisch und heiter

Der Röttenbacher Autor Werner Rosenzweig beschäftigt sich Augenzwinkernd mit der fränkischen Mundart und zeigt dabei unter dem Motto "Wenn der Frange frängisch red, der Breiß ka anzichs Wordd verstehd" einige Kleinode im Steigerwald. Im Steigerwald warten unzählige Kleinode, die es wert sind, entdeckt zu werden. So zeigt der fränkische Autor am Freitag, 20. April, um 19.30 Uhr in der Kulturtankstelle in Wort und Bild seinen "Unbekannten Steigerwald", nennt Ausflugsziele und echte Geheimtipps für alle Heimatverbundenen, Wanderer, Familien und Touristen.



Neue Reime

Außerdem liest er aus seinem jüngst erschienenen Gedichtband "Der Struwwelpeter muss a Franke g'wesn sei" gereimte Geschichten über vermeintliche Struwwelpeter in und außerhalb von Franken. Der Eintritt ist frei. Bücher können direkt vom Autor erworben werden. red