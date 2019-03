Fränkisch singen mit Vitus Kramer

Zum 24. fränkischen Singabend bietet der Stimmungsmusikant Vitus Kramer wieder Termine an, bei denen nach Herzenslust neue und altbekannte fränkische Lieder gesungen werden können. Unter anderem ist er auch im Landkreis Forchheim unterwegs, und zwar am Freitag, 29. März, im Dorfgemeinschaftshaus in Pautzfeld. Beginn ist um 19.30 Uhr. Es werden fünf neue Lieder eingeübt und die Lieder vom fünften und sechsten Singabend komplett gesungen. In Pautzfeld steht eine Liedauswahl der jetzt schon 215 Lieder auf dem Programm. Jeder, der gerne singt, ist willkommen. red