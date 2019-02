Fränkisch-männliche Sehnsucht nach Ferne, nach Ausbruch und Freiheit

Das fränkische Kultstück "No Women, no Cry - Ka Weiber, ka Gschrei” wird am Freitag, 15. März, im Programm der Kultur-Initiative Bad Staffelstein (KIS) in der Kutschenhalle in Banz aufgeführt.

Es ist der in Bühnenform gegossene fränkische Aufschrei des Mannes, geplagt von Selbstmitleid an einem frauensicheren Rückzugsort und mit unendlicher Sehnsucht nach Ferne, nach Ausbruch und Freiheit. Drei Typen aus dem wahren Leben von heute, fasziniert von ihren Jugendjahren, der heimlichen Rebellion mit der kultigen Musik von Janis Joplin, Elvis, Eric Clapton, den Stones, Lou Reed und vielen anderen. Das Stück von Helmut Haberkamm wurde mit mehreren Hunderten von Veranstaltungen über zwölf Jahre zum Publikumsliebling im Nürnberg-Forchheimer Raum und in Mittelfranken. Aus gesundheitlichen Gründen musste die Aufführungsserie 2014 gestoppt werden. Der Autor Helmut Haberkamm gab das Stück zur Aufführung durch ein anderes Theater frei. So kamen 2016 drei Oberfranken zum Zug.

Die Freunde, die einst als die "Sexy Hammers" die Tanzsäle in der Region aufmischten, wollen gemeinsam zu einem Klassentreffen gehen. 40 Jahre Mittlere Reife gibt es zu feiern. Limbo und Festus ist aber nach häuslichem Ärger jede Lust auf dieses Treffen vergangen. Bugatti, der extra aus Berlin angereist ist, hat alle Mühe, die beiden aus dem Tal des Selbstmitleids zu holen. Ein Mix aus Text und Song-Klassikern gibt dem Ganzen die Würze.

Die Veranstaltung in der Kutschenhalle in Banz beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. red