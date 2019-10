Am Abend von Erntedank (6. Oktober, um 19 Uhr) gibt das international renommierte "Four Bones Quartet" aus Budapest ein Konzert in der Burghaslacher Ägidiuskirche. Die vier hervorragenden Posaunisten decken ein Programm vom Barock bis zur Moderne und Jazz ab und werden ihre Zuhörer an diesem Abend mit auf eine musikalische Reise durch unterschiedlichste Zeiten und Länder nehmen. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Unkosten der Musiker werden erbeten. red