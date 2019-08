Fotowettbewerb zu Streuobstwiesen

Der Verein Hochstamm Deutschland setzt sich deutschlandweit für den Erhalt von Streuobstwiesen ein, denn die Bestände gehen Jahr für Jahr zurück. Da mit jeder verschwundenen Wiese auch die mit dem Anbau und der Verarbeitung verbundenen Bräuche und das Wissen verloren gehen, möchte der Verein die Streuobstwiesen (im Bild bei Serlbach) auf die Liste des Immateriellen Kulturerbes der Unesco bringen. Um Streuobst in den Fokus zu rücken, organisiert der Verein den Foto-Wettbewerb "Kulturgut Streuobst". Den Gewinnern winkt ein Genießer-Paket. Alle eingereichten Bilder werden auf der Internetseite des Vereins www.hochstamm-deutschland.depräsentiert. Hier sind auch alle Informationen zur Teilnahme zu finden. Die Preisverleihung findet am 16. September auf der Bundesgartenschau in Heilbronn statt. Foto: Josef Hofbauer