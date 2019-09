Fototermin ist um 10.30 Uhr

Der Schulanfang an der Grundschule Zeil-Sand ist am Dienstag, 10. September. Laut Mitteilung der Schulleitung werden im Zeiler Schulgebäude jeweils die ersten vier Jahrgänge in zwei Klassen (a/b) unterrichtet, in Sand ist es jeweils eine Klasse pro Jahrgang (cG für Ganztag). Der erste Schultag für die Schulneulinge beginnt in Zeil um 8.15 Uhr im Klassenzimmer; von dort geht es um 8.30 Uhr zur Begrüßung ins Rudolf-Winkler-Haus. Um 8.45 Uhr ist der Fototermin für die Erstklässler, um 10.30 Uhr beginnt der Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Michael mit den Zeiler Kindergärten, damit endet der Schultag.

Auch in Sand treffen sich die Kinder um 8 Uhr im Klassenzimmer, bevor es um 8.30 Uhr zum Gottesdienst geht (zusammen mit den Sander Kindergärten und Klassen 2cG, 3cG, 4cG). Um 9 Uhr begrüßt Konrektorin Christine Schmitt alle Kinder mit Chorklasse und 2cG in der Aula. Um 10.30 Uhr ist Fototermin, damit endet der Tag.

In Zeil und Sand bietet der Elternbeirat Kaffee und Kuchen im Foyer des Rudolf-Winkler-Hauses oder in der Mensa der Schule Sand für die Eltern an. In den Jahrgangsstufen 2 bis 4 endet der Unterricht um 11.10 Uhr. Fahrschüler fahren mit der Verkehrsgemeinschaft Sternverkehr Zeil 1175. red