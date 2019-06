Marktzeuln 13.06.2019

Fototermin bei den Schützen

Am Samstag, 29. Juni, findet um 13 Uhr der Fototermin für das Jubiläumsfoto an der Brücke in Marktzeuln statt. Spätestens um 14 Uhr erfolgt von dort per Bus die Abfahrt nach Marktgraitz zur Abholung d...