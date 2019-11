Fototeam pur stellt den Kalender "Unterwegs im Coburger Land" vor

Das Coburger Fototeam pur stellte seinen elften Kalender in Folge vor.

Klaus Wöhner und Patricia Fitz hatten 2018 und 2019 die Region rund um Coburg - immer wieder zu den verschiedensten Jahreszeiten - bereist, um alle Stimmungen, die Coburg und der Landkreis bieten, in ihrer Schönheit und Einzigartigkeit festzuhalten. Aus den vielen auf diese Weise entstandenen Fotos wurden in langwieriger Arbeit die besten und eindrucksvollsten Bilder ausgesucht.

So zeigt der Kalender 2020 viele bekannte Motive von Coburg: Schützen am Marktplatz, Landestheater, Alexandrinen-Brunnen, Alfredbrunnen im Hofgarten und die Veste Coburg in einem atemberaubenden Sonnenuntergang. Aber auch die Sehenswürdigkeiten, die der Landkreis bietet, zum Beispiel Schloss Hohenstein, Seßlach, Fechheim, Mönchröden und Heilgersdorf, sind in vielen malerischen Fotografien festgehalten.

Wie schon der Name des Fototeams aussagt, bevorzugen Klaus Wöhner und Patricia Fitz es, die pure Schönheit ihrer Heimat und deren Geschehen in authentischen Bildern festzuhalten. Sie versuchen, ihre Bilder möglichst wenig mit dem Computer zu bearbeiten, so dass ihre Fotos den wahren, echten Moment des Gesehenen widerspiegeln. Des Weiteren soll aber jeder Fotograf seinen eigenen individuellen Stil und seine Vorlieben, die sich aus der Vielfalt der Fotografie ergeben, beibehalten können.

Der Kalender, der in einer geringen Auflage vorliegt, zeigt großformatige Fotos auf zwölf Seiten und ist im Format DIN A3 gehalten.

Der Kalender ist auf der Webseite www.fototeam-pur.de anzusehen und zu bestellen. red