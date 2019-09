Fotostammtisch stellt in der Metzgerei aus

Im Januar dieses Jahres wurde auf Facebook der Fotostammtisch Landkreis Forchheim von Fotografin Lisa Doneff ins Leben gerufen. Sie ist selbstständige Fotografin aus Weingarts, spezialisiert auf Familien- und Businessfotografie in ihrem Tagelichtstudio.

Sie sagt: "Die Idee hinter dem Stammtisch war ganz einfach: eine Plattform bieten zum Austausch und Netzwerken für alle Fotografen und Hobbyfotografen in und um Forchheim." Die Möglichkeit, gemeinsam Projekte zu planen, zu fotografieren, Neues zu lernen und sich regelmäßig zu treffen, sind die Herzstücke des Stammtisches.

Lisa Doneff schloss sich deshalb mit Matthias Hösch, Organisator des Instagramwettbewerbs "Forchheimshots" zusammen, der die Idee super fand und gerne unterstützt.

86 Mitglieder

Inzwischen sind es 86 Mitglieder, von denen sich einige alle vier bis sechs Wochen zum Austausch beim Fotostammtisch in unterschiedlichen Örtlichkeiten in der Fränkischen Schweiz zum Netzwerken und gemeinsamen Fotografieren treffen. Jeder, der fotobegeistert ist, egal ob Jung oder Alt, ist herzlich willkommen. Termine werden bisher auf Facebook und Instagram in der Gruppe Fotostammtisch Landkreis Forchheim bekannt gegeben. Auf der Instagram Seite @fotostammtischfo werden regelmäßig die schönen Bilder von den Mitgliedern gepostet, die mit dem Hashtag #fotostammtischforchheim versehen wurden. Es kann also jeder mitmachen.

Anfang Juli kam Matthias Hösch die Idee, die Bilder der Fotowettbewerbe, die jeden Monat veranstaltet werden, einem größeren Publikum zugänglich zu machen. Im kleinen Bistro der Metzgerei Frank bot sich die Möglichkeit. "So kann jeder beim Mittagstisch oder Leberkäsbrötchen einen Blick auf die Fotothemen des Stammtisches erhaschen", sagt Matthias Hösch

Unter dem Thema "Freiheit" hängen aktuell die zehn schönsten Bilder ab jetzt in der Metzgerei Frank und können besichtigt werden. Die Bilder werden bis Ende Oktober zu sehen sein und dann monatlich durch ein neues Thema ausgetauscht. So hat jeder im Fotostammtisch die Möglichkeit, sich in verschiedenen Bereichen der Fotografie auszuprobieren und sein Können zu präsentieren. red