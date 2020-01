Am Freitag, 24. Januar, um 19.30 Uhr zeigt Carsten Unger im "Bughof 50" eine digitale Fotoshow über den "Nordenskiöldsloppet". Im März 2019 hat Unger am längsten Skilanglaufrennen der Welt

teilgenommen - 220 Kilometer durch Schweden. An diesem Abend nimmt er die Zuhörer mit auf eine Reise in den Norden Schwedens, um ihnen die Geschichte des Rennens näherzubringen, sie an seiner Vorbereitung teilhaben zu lassen und die Schönheit des schwedischen Winters zu zeigen. Das Publikum wird erfahren, was dem Rennläufer während des Rennens durch den Kopf gegangen ist und wie man eine solche Strapaze übersteht. Die Zuhörer begleiten Carsten Unger auf einer Reise von Bamberg über Östersund nach Jokkmokk am Polarkreis, zu Elchen und Rentieren sowie über zugefrorene Seen. Platzreservierungen sind unter der Rufnummer 0951/50980100, 0171/7056023 oder E-Mail: info@bughof50-bamberg.de möglich. red