Fotosachen im Fokus

Zum Treffpunkt für Amateurfotografen aus ganz Oberfranken und darüber hinaus dürfte die Michelauer Fotobörse am Sonntag, 15. März, werden. Die Veranstaltung in der Michelauer Angerturnhalle hat Tradition, es ist bereits die 23. Fotobörse, die der Michelauer Fotoclub ausrichtet. Sie beginnt um 10.30 Uhr und endet um 15.30 Uhr.

Die jährlich aufeinander folgenden Börsen spiegeln die Veränderung bei den Fotogeräten. Auf rund 50 Tischen werden gebrauchte Kameras, Objektive, Stative, Filtermaterial und weitere Fotoartikel angeboten. Dabei macht es sich bemerkbar, dass die Zeit auch an den Händlern nicht spurlos vorübergeht. Einzelne fehlen aus Altersgründen, dafür kommen heuer drei Einzelpersonen hinzu, die ihr privates Fotoequipment auflösen. Damit hofft man beim Fotoclub, dass das Angebot an digitalen Fotogeräten weiter zunimmt. Lange überwog die analoge Anwenderware, doch das wird sich ändern. Andererseits verzeichnet man im "Retro-Trend" auch ein zunehmendes Interesse an älteren Kameramodellen bis hin zu den historischen Balkenkameras. Und da wird man in Michelau auf jeden Fall fündig.

Viele Fotografen kommen aber nicht nur wegen des großen Angebots an Geräten und Zubehör rund um das Foto- und Filmhobby nach Michelau. Einen ausgezeichneten Ruf hat die perfekte Bewirtung mit Weißwurstfrühschoppen, Kaffee und Kuchen.

An den Tischen treffen sich die Mitglieder aus den verschiedensten Fotoclubs und tauschen ihre Erfahrungen aus. Bisher konnte sich die Michelauer Fotobörse gut gegenüber den Angeboten im Internet behaupten. Das liegt wohl auch am direkten Kontakt zwischen Käufer und Verkäufer, Händler und Kunden. Man kann die Ware selbst in die Hand nehmen und darf sicher sein, dass man keinem Schwindler aufsitzen wird. Wer übrigens Einzelstücke seiner Ausrüstung verkaufen will, kann sich am Vormittag an verschiedene Ankäufer wenden. Auch Mitarbeiter der Fotomuseen des Kameramuseums Plech und des Bayerischen Film- und Fotomuseums Bad Wörishofen werden vor Ort sein. Der Eintritt zur Michelauer Fotobörse beträgt zwei Euro. Kinder haben freien Eintritt. Auf dem Anger stehen genügend Parkplätze zur Verfügung. kag