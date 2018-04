Fotos zur Frühjahrs- Kerwa

An den Aktionen zur Frühjahrs-Kerwa in Thurnau beteiligt sich die Fotogruppe des Vereins "Natur & Freizeit Thurnau" wieder mit einer Fotoausstellung. Die Ausstellungseröffnung am Sonntag, 15. April, um 10 Uhr im Kutschenhaus des Thurnauer Schlosses wird musikalisch von den "Hüttensängern" umrahmt. Die ausgestellten Werke in Farbe und Schwarz-Weiß können von 10 bis 18 Uhr besichtigt werden.

Die Besucher sind eingeladen, aus der Vielzahl der eingereichten Werke durch ihre Stimmabgabe die besten Fotos auszuwählen. An Bänken und Tischen werden Begegnungen und fachliche Gespräche rund um das Thema "Fotografie" ermöglicht.



Bilder anno dazumal

Einen ganz besonderen Beitrag liefert diesmal Fotogruppenmitglied Fritz Müller. Er zeigt, wie Bilder anno dazumal gefertigt wurden. Konkret geht es um die zweite Technik aus den Anfangsjahren der Fotografie. Praktisch vorgeführt wird, wie eine Fotoaufnahme, nach dem im Jahr 1851 entwickelten "Kollodium Nassplatten Verfahren", entsteht. Zu sehen sind: Anfertigen der lichtempfindlichen Fotoplatte, Belichtung mit einer Plattenkamera 18 x 24 cm sowie Entwicklung und Fixierung der Fotoplatte. Eine Vorführung dieser Art hat in Deutschland Seltenheitswert.

Zum Abschluss der Ausstellung werden die durch die Besucher gewählten Sieger von Bürgermeister Martin Bernreuther geehrt. red