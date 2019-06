Fotos von faszinierenden Schönheitsriten

Bereits zum vierten Mal findet eine Ausstellung in der Reihe "Barock trifft Modern" in Schloss Weissenstein, der Sommerresidenz der Grafen von Schönborn, statt. In diesem Jahr wurde im Beisein des Schirmherren Prinz Asfa-Wossen Asserate und dem Initiator Peter Graf von Schönborn eine Fotoausstellung mit dem Titel "Die Töchter der Königin von Saba" über die Schönheit und deren Rituale in Äthiopien mit einer zum Denken anregenden Rede des Fotografen eröffnet.

Peter von Schönborns Buchserie "Beholding Beauty" umfasst Kontinente, verschwundene Kulturen und das archaische Wissen über Gesundheit, Wohlbefinden und Schönheit. Seine Protagonisten sind die Bewahrer des Wissens - indigene Frauen, die an den globalen Scheidewegen leben und eine in Vergessenheit geratene Vision des Lebens repräsentieren. Es sind die Mütter, Töchter und Schwestern, die wahren Vertreter von Mutter Erde mit all ihren nährenden und fruchtbaren Kräften.

Nach jahrzehntelangen und ausgedehnten Reisen in Regionen mit faszinierenden Schönheitsriten, die über Jahrtausende erhalten geblieben sind, und als einer der wenigen Privilegierten, die Zugang zu geheimen Zeremonien erhalten haben, hat Peter von Schönborn eine Reihe authentischer und farbenfroher fotografischer Porträts geschaffen die über die sprachlichen, kulturellen und nationalen Grenzen hinausgehen.

Peter von Schönborns Studien und Reisen der letzten zwanzig Jahren führten zur Gründung von Amonbê, einer humanitären Organisation, die auf drei vitalen Programmen basiert: "Beholding Beauty", "Kanon Kosmetika" und die "Global Garden Initiative". Die Ausstellung dauert bis zum 31. August und kann im Ausstellungsraum neben dem Schlossladen kostenlos besucht werden. red