Fotos und Geschichten Kulmbacher Neubürger

Im Rahmen der "Interkulturellen Woche" in Kulmbach stellt die Akademie für Neue Medien Fotos der Hobby-Fotografen Rawand Darwisch aus Syrien und Kevin A. Da Maren-Himmelreich aus Argentinien aus. Außerdem berichten die beiden Kulmbacher Neubürger in einem begleitenden Vortrag über ihr neues Leben in Kulmbach und Europa, das sie in den Ausstellungsfotos dokumentieren. Der Fotovortrag findet am morgigen Donnerstag um 18.30 Uhr im ersten Stock des Langheimer Amtshofes, Rentamtsgäßchen 2, in Kulmbach statt.

Flucht und Ausbildung

Rawand Darwisch wurde in Aleppo, der umkämpften Hauptstadt Syriens, geboren und floh 2015 nach Deutschland. Kevin A. Da Maren-Himmelreich ist Deutsch-Argentinier aus Mar del Plata und ist in Deutschland, um eine Ausbildung als Pilot zu absolvieren.

Der Eintritt zu der Veranstaltung ist für alle Bürger frei. red