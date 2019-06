Fotos mit dem Smartphone

Das Fotografieren per Smartphone ist zu einem regelrechten Trend geworden. Im Seminar "Smartphone Workshop - Kamera und Bilder" erfahren die Teilnehmer, wie das alles funktioniert und wie sie ihre Bilder nach dem fotografieren bearbeiten, verwalten oder versenden können. Das Seminar findet am Dienstag, 4. Juni, von 18 bis 21.15 Uhr oder am Dienstag, 25. Juni, von 9 bis 12.15 Uhr in der Kolping-Akademie in Bamberg, Wilhelmsplatz 3, statt. Weitere Informationen und Anmeldung gibt es unter der Telefonnummer 0951/519470 oder unter www.kolpingbildung.de. red