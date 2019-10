Fotorundreise durch Irland

"Lust auf Irland - die grüne Insel": Die Volkshochschule Rauhenebrach und die Firma Schunder Bestattungen präsentieren am Freitag, 25. Oktober, um 19.30 Uhr in Prölsdorf bei Schunder Bestattungen einen Multivisionsvortrag mit dem Reisefotografen Norbert Biener vom Fotoclub Zeil. Irland fasziniert mit seinen traumhaften Landschaften, schroffen Küsten, mystischen Orten und gemütlichen Pubs mit Livemusik, Whiskey und Guinness. Die Fotorundreise beginnt im Süden der Insel in Kilkenny und führt nach Belfast mit der Titanic-Ausstellung und Dublin mit seinen Sehenswürdigkeiten. Optional gibt es an diesem Abend ein Whiskey-Tasting. Anmeldungen nimmt die Gemeinde Rauhenebrach an, Ruf 09554/92210. Foto: Norbert Biener