Fotoprojekt wird eröffnet

Geschwister von lebensbedrohlich erkrankten Kindern erleben die tiefe Sorge und Trauer ihrer Eltern, bleiben aber häufig mit ihren Bedürfnissen und Ängsten allein. Oft versuchen sie, sich unsichtbar zu machen, damit sie möglichst nicht zur Last fallen. Das Fotoprojekt "UnSichtbar" hat es sich zum Ziel gesetzt, betroffene Kinder zu ermutigen, ihre Umwelt aus ihrer ganz eigenen Bildsprache heraus zu zeigen. Sie fotografieren, was ihnen wichtig ist und ihr Leben bestimmt, und werden dabei sichtbar. Die Hospizakademie Bamberg freut sich, die eindrucksvollen Fotografien des Projektes am Montag, 7. Oktober, ab 19 Uhr, im Rahmen einer Vernissage präsentieren zu dürfen. Das Projekt wurde von Nanni Schiffl-Deiler (Fotografin), Prof. Monika Führer (Leiterin des Kinderpalliativzentrums am Klinikum der Universität München) und Geschwisterkindern, die sich am Projekt beteiligten, umgesetzt.

Weiterführende Informationen zu dem Projekt und Anmeldemöglichkeit sind unter www.hospiz-akademie.de erhältlich oder werktags telefonisch unter der Rufnummer 0951/9550722 bei der Hospiz-Akademie Bamberg. red