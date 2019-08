Ein Mann aus dem Gemeindebereich von Küps erstattete bei der Polizeiinspektion in Kronach Strafanzeige wegen Warenbetrugs. Der Geschädigte hatte über die Verkaufsplattform eBay ein Fotoobjektiv für 1000 Euro erstanden und den Kaufpreis an den Verkäufer aus Hannover überwiesen. Obwohl der Verkäufer den Geldeingang bestätigte, hat der Geschädigte bis heute keine Ware erhalten, teilt die Polizei in ihrem Pressebericht mit. pol