Fotomotive für jeden Geschmack

Der Lichtenfelser Foto-Club präsentiert in mehreren kurzweiligen Bilderschauen ein buntes Programm mit Impressionen von bekannten Reisezielen und Fotomotiven für jeden Geschmack. Gute Bilder zu guter Musik versprechen einen unterhaltsamen Abend. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 7. November, um 19 Uhr in der ehemaligen Synagoge statt. Der Eintritt ist frei. red