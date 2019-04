Fotokurs für Schüler

Vom 23. bis 26. April veranstalten die Bildungsregion Coburg und die VHS Coburg den talentCAMPus "Grenzerfahrungen". Bei dieser Ferienwoche lernen die Teilnehmer die Grundlagen des Fotografierens - ausgehend von ihrer eigenen Kamera. Wie mitgeteilt wird, zeigt eine professionelle Fotografin den Jugendlichen, dass gute Fotos nicht das Ergebnis teurer Ausrüstung, sondern der eigenen Kreativität und eines geschulten Blickes sind. Die Ferienwoche steht unter dem Titel "Grenzerfahrungen". Zusammen mit einer erfahrenen Sozialpädagogin setzen sich die Teilnehmer mit der Bedeutung von Grenzen in der heutigen Zeit und der jugendlichen Lebenswelt auseinander. Was "Grenzen" und "Grenzerfahrungen" bedeuten, wird in selbst gestalteten Fotos festgehalten. Die Ergebnisse der Ferienwoche werden im Juni im Rahmenprogramm zum Tag der Franken in einer Ausstellung in der Kultur.Werk.Stadt in Neustadt bei Coburg zu sehen sein. Für den kostenfreien Kurs sind noch Plätze frei. Kurzentschlossene melden sich bitte bis Sonntag, 21. April, 15 Uhr, per E-Mail an tamara.Freitag@landkreis-coburg.de mit Name, Alter, Wohnort an. Das Kursangebot ist geeignet für alle Jugendlichen im Alter von 13 bis 18 Jahren. Zeit und Ort sind vom 23. bis 26. April, jeweils 9 bis 16 Uhr, Making Culture im Lohgraben in Coburg. Ein Vertiefungstag findet am 4. Mai von 9 bis 16 Uhr bei der VHS Coburg in der Löwenstraße 16 statt. red