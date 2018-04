Fotokurs für Einsteiger

sek



Am Samstag, 14. April, bietet der Kreisjugendring Bad Kissingen von 15 bis 18 Uhr einen Fotoworkshop für Einsteiger und Geübte im Jugendzentrum Hammelburg an. Referent ist Christian Fenn. Angesprochen wird hier die Zielgruppe Jugendleiter/-innen und andere Interessierte. Mitzubringen ist eine eigene Spiegelreflexkamera. Anmeldungen in der KJR-Geschäftsstelle, Klosterweg 13, Bad Kissingen, per Mail an kjr@kg.de oder telefonisch unter 0971/801 70 14.