Ebern vor 13 Stunden

Veranstaltung

Fotokreis hält Vorträge zum 40. Jubiläum

Der Eberner Foto-Creativ-Kreis bietet am morgigen Freitag Kurzvorträge der Mitglieder an. Sie finden ab 18 Uhr zum 40. Jubiläum in der Eberner Xaver-Mayr-Galerie statt, wie der Verein mitteilte. Diese...