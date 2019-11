Fotokalender wird präsentiert

Ein schönes Fleckchen Erde, geprägt durch seine bedeutende Vergangenheit als Kurstadt. Regentenbau, Rosengarten, Luitpoldpark... es gibt viele schöne Motive in Bad Kissingen. Jede Jahreszeit verleiht ein ganz besonderes

Erscheinungsbild, ob verschneit im Winter oder in blühender Pracht im Sommer. Benjamin Kiesel, selbst "Kissinger", hat seinen 2. Fotokalender gestaltet mit Aufnahmen von den einmaligen architektonischen Bauwerken und liebevoll angelegten Gärten und Parks - aus der Luft und vom Boden. Wer noch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk benötigt, kann am Mittwoch, 6. November, von 14.30 bis 16.30 Uhr in das Bad Kissinger Mehrgenerationenhaus kommen. Bei Kaffee und Kuchen zeigt Kiesel seine Bilder großformatig auf der großen Beamer-Leinwand und hat auch Kalender im Gepäck. sek