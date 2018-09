Fotografieren, gewusst wie

Der Foto-Creativ-Kreis Ebern beginnt laut einer Mitteilung des Vorsitzenden Steffen Schanz wieder mit Workshops für die Fotoclub- Jugendgruppe.

Erster Treffpunkt ist am Dienstag, 25. September, um 17.30 Uhr in den neuen Räumen des Fotoclubs in der Fuchsen-Passage. Der gelernte Fotograf Adrian Price aus Hohnhausen leitet diese Jugendgruppe. Die Ausbildung ist kostenfrei. Bisher haben sich laut Schanz acht Jugendliche für dieses Programm über Fototechnik und Aufnahmegestaltung angemeldet, das seit Juni läuft. Weitere Interessenten zwischen zehn und etwa 16 Jahren seien willkommen, so Schanz, Ruf 09531/6879. eki